الأحد   
   30 11 2025   
   9 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 07:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    فلسطين | تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإعادة رفات آخر أسيرَين من غزة

      تظاهر مئات المستوطنين، ليل السبت الأحد، في تل أبيب، مطالبين حكومة الاحتلال باستعادة جثث الأسرى من قطاع غزة.

      وردّد المتظاهرون هتافات تنتقد رئيس وراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته، متهمين إياها بـ”التقاعس عن استعادة الجثامين”.

      كما هتف متظاهرون “لستم وحدكم، نحن نقف معكم”، ورفعوا لافتات عليها صور غفيلي ورينثالاك، وأخرى كتب عليها “اليوم 785، لن نترك أحداً خلفنا”.

      وأكد منظمو الاحتجاج أنهم سيواصلون تنظيم فعاليات أسبوعية حتى تُعاد جميع جثامين الأسرى، مطالبين الحكومة بمزيد من الشفافية.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      مستوطنو الشمال ينتفضون: إهمال حكومي وتعويضات معلّقة

      مستوطنو الشمال ينتفضون: إهمال حكومي وتعويضات معلّقة

      فلسطين | آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بلجنة تحقيق رسمية في “أحداث 7 أكتوبر”

      فلسطين | آلاف المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بلجنة تحقيق رسمية في “أحداث 7 أكتوبر”

      تظاهرات في فرنسا احتجاجاً على السماح بمشاركة شركات الكيان الصهيوني في معرض للأمن الداخلي

      تظاهرات في فرنسا احتجاجاً على السماح بمشاركة شركات الكيان الصهيوني في معرض للأمن الداخلي