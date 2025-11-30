فلسطين | تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإعادة رفات آخر أسيرَين من غزة

تظاهر مئات المستوطنين، ليل السبت الأحد، في تل أبيب، مطالبين حكومة الاحتلال باستعادة جثث الأسرى من قطاع غزة.

وردّد المتظاهرون هتافات تنتقد رئيس وراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحكومته، متهمين إياها بـ”التقاعس عن استعادة الجثامين”.

كما هتف متظاهرون “لستم وحدكم، نحن نقف معكم”، ورفعوا لافتات عليها صور غفيلي ورينثالاك، وأخرى كتب عليها “اليوم 785، لن نترك أحداً خلفنا”.

وأكد منظمو الاحتجاج أنهم سيواصلون تنظيم فعاليات أسبوعية حتى تُعاد جميع جثامين الأسرى، مطالبين الحكومة بمزيد من الشفافية.

المصدر: وكالة يونيوز