زيلينسكي: خطوات إنهاء النزاع قد تتحدد خلال الأيام المقبلة وسط خيارات صعبة

أعلن الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الخطوات اللازمة لإنهاء النزاع الدائر في البلاد قد يتم تحديدها خلال الأيام القليلة المقبلة، في إشارة إلى تطورات محتملة في المسار التفاوضي.

وكتب زيلينسكي في قناته على “تلغرام”: “يظهر الجانب الأمريكي نهجا بناء، وقد يكون من الممكن في الأيام القليلة المقبلة تحديد الخطوات”، مشيرا في هذا السياق إلى أن “الوفد الأوكراني لديه التوجيهات اللازمة” للمضي قدما في هذه المفاوضات.

جاء هذا الإعلان في أعقاب التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها سفير أوكرانيا في بريطانيا والقائد السابق للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، والذي صرح بأنه “يتعين على كييف إبرام سلام بدون انتصار كامل”، مما يعكس توجها واقعيا يتعارض مع الخطاب الرسمي السابق.

وفي تحليل للوضع الحالي، شددت شبكة سي إن إن الإخبارية على أن زيلينسكي يواجه “خيارا رهيبا” بين قبول صفقة غير مثالية (غير مرضية له) أو عدم التوصل إلى أي اتفاق على الإطلاق، وذلك في ظل الظروف العسكرية والسياسية المعقدة التي تمر بها أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم