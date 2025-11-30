غوتيريش يكرر دعوته لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين

كرر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم امس السبت، دعوته لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، في رسالة وجهها بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال غوتيريش إن “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لهذا العام، الذي يحتفل به سنويا في 29 تشرين الثاني / نوفمبر، يأتي بعد عامين من المعاناة المروعة في غزة، وبدء وقف إطلاق النار الذي تشتد الحاجة إليه”.

وأضاف غوتيريش أن “الناجين ينعون عشرات الآلاف من الأصدقاء والأسر، ويتفشى الجوع والمرض والصدمات النفسية، ويستمر الظلم أيضا في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، كما قتل مئات العاملين في المجال الإنساني”.

وذكر غوتيريش: “من نواح عديدة، اختبرت هذه المأساة المعايير والقوانين التي وجهت المجتمع الدولي لأجيال، كما أن قتل هذا العدد الكبير من المدنيين، والتهجير المتكرر لسكان بأكملهم، وعرقلة المساعدات الإنسانية يجب ألا يكون مقبولا أبدا تحت أي ظرف من الظروف”.

وأوضح غوتيريش: “أكرر دعوتي لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية”.

وختم بالقول: “أكرر دعوتي لإحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مع عيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وتكون القدس عاصمة للدولتين”.

المصدر: روسيا اليوم