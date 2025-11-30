ترامب: صلاحيات الرئيس الأمريكي تسمح له بفرض قيود على الأفغان

استشهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية أنباء عن اعتقال مواطن أفغاني ثاني بتهمة تتعلق الإرهاب، بقانون يعطي الحق في فرض قيود على المهاجرين من جنسية معينة.

وكتب ترامب على منصة التواصل الاجتماعي Truth Social: “المادة 212 من قانون الهجرة والجنسية، تسمح لرئيس الولايات المتحدة بذلك”.

وأشار ترامب بعد ذلك إلى البند الذي ينص على أنه يمكن لرئيس الدولة إصدار إعلان (Proclamation) بفرض قيود على المهاجرين أو غير المهاجرين لفترة محددة على أساس الجنسية أو غيرها من الخصائص.

وقام مواطن أفغاني يوم الأربعاء الماضي، بإطلاق النار على قوات الحرس الوطني ، قرب البيت الأبيض وتسبب ذلك بمقتل المجندة سارة بيكستروم، البالغة من العمر عشرين عاما، ويحاول الأطباء إنقاذ زميلتها البالغة من العمر أربعة وعشرين عاما. وقبيل ذلك تم اعتقال مواطن أفغاني، لتهديده بتفجير في فورت وورث، في تكساس.

من جانبه، وصف ترامب الهجوم على عناصر الحرس الوطني، بالعمل الإرهابي. وسيتم التحقيق في الحادث باعتباره هجوما إرهابيا على ضباط أمن فيدراليين خلال تنفيذهم لمهامهم. وسيسعى مكتب المدعي العام إلى فرض عقوبة الإعدام على الجاني. وستقوم السلطات الأمريكية بالتدقيق في هويات جميع الوافدين إلى البلاد بموجب برنامج الإدارة السابقة، الذي بدأ بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

المصدر: روسيا اليوم