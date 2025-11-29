غوتيريش: السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السبت، إلى “السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، مؤكدًا أن “هذه الإمدادات باتت ضرورة لإنقاذ الأرواح في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها السكان”.

وجاءت تصريحات غوتيريش في رسالة بمناسبة “اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الذي يُحييه العالم في 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، وهو يوم أقرته الأمم المتحدة عام 1977 للتأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وقال غوتيريش إن “إحياء المناسبة هذا العام يأتي بعد عامين من المعاناة المروعة في قطاع غزة ومع بدء سريان وقف إطلاق النار الأخير، الذي وصفه بأنه بالغ الضرورة”، وأشار إلى أن “الناجين في غزة يودّعون عشرات الآلاف من الضحايا، ثلثهم تقريبًا من الأطفال، بينما يواجه القطاع مستويات خطيرة من الجوع والمرض والصدمات النفسية، وسط دمار واسع طال المدارس والمنازل والمستشفيات”.

وشدد غوتيريش على “وجوب التزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي ينص على إدخال 600 شاحنة مساعدات يوميًا”، ولفت إلى أن “ما يتم إدخاله فعليًا لا يتجاوز 200 شاحنة في أحسن الأحوال”، ودعا “المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي وصفها بأنها شريان حياة لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين”.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام