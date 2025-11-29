مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار السبت 29\11\2025

في الوطنِ الذي يسيرُ على دربِ جُلجُلَةِ السيدِ المسيح عليه السلام، يتحضَّرُ أهلُهُ اللبنانيون لاستقبالِ البابا لاوون الرابع عشر غداً، رافعين من بينِ طوفانِ الدمِ وجبالِ الدَمار التي صنَعَها العدو الاولْ للسيدِ المسيحْ اي الصهاينة آياتِ الاملِ و رسالةِ المحبةِ و ايقوناتِ الصبرِ بوجهِ التحديات..

من لبنانَ الرسالةْ كما اسمَتهُ الفاتيكان وحاضرتَها، يستعدُ الوطنُ واهلُهُ لاستقبالِ البابا في زيارتِهِ التاريخية الى بيروت قادماً من أنقرة، ومُقْدِماً على خطوةٍ تَخترقُ جبالَ الوجعِ التي تتحكَّمُ بشعبٍ يعاني من عدوانٍ خارجيٍ وتشظٍ داخلي وحصارٍ عالمي..

ومن حزبِ الله رسالةُ ترحيبٍ بالحَبْرِ الاعظمِ للكنيسةِ الكاثوليكيةِ في العالم، مع كاملِ التقديرِ العالي للزيارةِ الى بلدِ التميُّزِ بتنوعٍ طائفيٍ منتظِمٍ في اطارِ توافقٍ عام ، مؤكداً تمسكَهُ بالعيشِ الواحدِ المشتركِ وبالديمقراطيةِ التوافقيةِ وبالحفاظِ على الامنِ والاستقرارِ الداخلي والوقوفِ مع الجيشِ والشعبِ لمواجهةِ ايِ عدوانٍ او احتلالٍ لارضنا وبلدِنا، تماماً كما التزامُ الحزبِ بالحقِ المشروعِ في رفضِ التدخلِ الاجنبي الذي يريد فرضَ وصايتِهِ على بلدِنا وشعبِنا ومصادرةَ قرارِه الوطني وصلاحياتِ سلطتِهِ الدستورية.

وانطلاقا من عقيدةِ المسلمين التي تؤكدُ أنّ أنصارَ السيد المسيح هم رسلُ محبةٍ وحفظِ حقوقٍ ‏واحترامٍ للإنسان فإنَّ حزبَ الله يعوّلُ على مواقفِ قداسةِ البابا في رفضِ الظلمِ والعدوان، اللذين يتعرَضُ لهما ‏لبنانُ على أيدي الصهاينة الغزاة وداعميهم، وكذلك فلسطين التي تتعرَّضُ لجريمةِ ابادةٍ موصوفةٍ بدعمٍ غيرِ محدود من دولٍ كبرى تشاركُهُ نزعةَ التسلط ..

اما قانا الجليل حيث ملجأُ السيد المسيح واخواتُها من القرى الثابتاتِ بوجهِ عدوانٍ مستمرٍ فقد بعثَت برسالةِ سلامٍ الى البابا مغمَّسةٍ بالصبرِ والصمودِ الاسطوري امامَ آلةِ القتلِ الصهيونيةِ اليوميةْ، رافعةً الى قداستِهِ صوتَ محبةٍ وترحيبٍ لم يقوَ عليه صوتُ القذائفِ والقنابلِ الاسرائيلية، الاميركية الصنع، التي طالت اليومَ رميش وكفرشوبا وميس الجبل ..

بقلم علي حايك

تقديم سهيل دياب

المصدر: موقع المنار