باسيل من عكار: لبنان يواجه مخاطر من جهتي “إسرائيل” وسوريا

أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها خلال غداء للنقابات في القبيات، في إطار جولة له في عكار، أن التيار وجه مذكرة لقداسة البابا لاوون الرابع عشر تعبر عن فكر التيار، مشيراً الى أن زيارة البابا تؤكد ان لبنان رسالة يجب المحافظة عليها وهو مهدد باخطار متنوعة.

وأوضح باسيل: الخطر الاول من جهة اسرائيل والثاني من جهة سوريا، ولا يمكننا الا ان نخاف مما يحدث بسوريا والان مطلوب من الرئيس السوري محاربة الارهاب اي من اوصلوه الى الحكم والخوف ان تكون محاربتهم في لبنان.

واكد باسيل: نحن بحاجة للسوريين وهم بحاجة لنا ولا نريد الا ان يكون الوضع سليما فيما بيننا. وكل يوم هناك تهديدات بحرب على لبنان وهذا الامر يجعلنا نتساءل هل هناك انتخابات؟ وأضاف: هذا السؤال يحتم علينا العمل لتلك الانتخابات كأنها قائمة غداً، ونشدد على الوحدة والتضامن من اجل مواجهة هذا الاستحقاق.

بدوره قال النائب جيمي جبور: نحن حريصون على ان نتناول هموم هذه الطبقة من رواتب الاساتذة وقدرة ارباب العمل وغيرهم في ظل هذه الظروف. ولفت الى اننا بدأنا بلقاء مع متقاعدي الجيش واليوم نستكمل لقاءاتنا مع القطاعات لنقول إن عكار هي جيش وايضاً مجتمع تعليمي. واكد انه علينا ان نتعاون لاعادة بناء هذا المجتمع لان لبنان لا يقوم الا بطبقة وسطى.

وكان باسيل زار بلدة منجز، وهي المحطة الثانية في جولته في عكار والتي بدأها من سفينة الدريب، حيث زار مقام بيت جعلوك وبيت التراث حيث استمع الى عرض موجز عن تاريخ القرية. بعدها قام باسيل بجولة ميدانية على معلم أثري يتمثل بأحد القبور الميغاليتية ومن ثم زار سيدة القلعة الحدودية. واختتم زيارته الى منجز بلقاء الاهالي في صالة كنيسة مار دانيال.



واشار باسيل في كلمته الى اننا “ننتظر منذ مدة ان نزور هذه البلدة واول من طلب مني زيارتها هو رئيس البلدية السابق”.وقال: “ورثتم آثاراً وتاريخاً عريقاً معنيون بالحفاظ عليه، والكنيسة المارونية هي كنيسة صامدة بالرغم كل الاحداث التي مرت عليها”. وتابع: لستم فقط بلدة حدودية بل بلدة تراثية وليس سهلا الحفاظ عليها، زهذه البلدة قدمت العديد من الشهداء الذين سقطوا لانهم مقاومون ولا يوجد اغلى من دم الانسان فهم يستشهدون ونحن نكمل الدرب في ظروف غير جيدة وفي غياب الدولة.

وأضاف باسيل: رسالتنا في هذه الارض فيها ايمان وصمود ونحن في زمن يزورنا البابا لاوون الرابع عشر والاصعب هو ممارستهما في ظل العيش مع الاخر بفرح وتوق الى السلام الذي لا نصنعه بالاستسلام.

بدوره قال كاهن الرعية الاب ماريو دميان “باسم المطران يوسف سويف نرحب بكم برعية منجز وحضوركم له ثقله خصوصا وان لهذه المنطقة حاجاتها وعكار محرومة”، مضيفا: ” المسيحيون لا يستسلمون ونحن كرعايا موارنة لا نزال صامدين وقد قدمنا شهداء على مذبح الوطن ومصرون على البقاء في ارضنا، ولدينا قيمة تاريخية من آثار وغيره وشعب يحب ارضه”.

كذلك كانت كلمة لمنسق منجز في “التيار” ميشال اسحق ورئيس البلدية طوني انطونيوس.