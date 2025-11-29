الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينيا من “تجمع معازي جبع” شمال القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، السبت، 12 شاباً فلسطينياً من “تجمع معازي جبع” قرب بلدة جبع شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “جيش الاحتلال نفّذ حملة اعتقالات واسعة في التجمع المذكور عقب توتر شهدته المنطقة إثر محاولة مجموعات من المستوطنين اقتحامه”.

وأوضحت المصادر أن “قوات الاحتلال اقتحمت التجمع بشكل مفاجئ، وشرعت بعمليات دهم وتفتيش قبل اعتقال الشبان، في وقت يعاني فيه الأهالي من ضغوط متواصلة واقتحامات متكررة تستهدف وجودهم في المنطقة”.

وأكدت المصادر أن “هذه الاعتقالات تأتي في سياق تصعيد خطير بحق التجمعات البدوية المحيطة بالقدس”، داعيةً إلى “التدخل العاجل لحماية السكان وضمان الإفراج الفوري عن المعتقلين”.

المصدر: وكالة وفا