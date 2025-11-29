أوربان يدعو أوروبا لنبذ الأوهام وبدء مفاوضات مع روسيا

دعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أوروبا إلى نبذ الأوهام والاعتراف بالواقع في النزاع الأوكراني، مؤكداً أن الوقت يسير لصالح روسيا، ومشدداً على ضرورة الشروع فوراً في مفاوضات رفيعة المستوى بين روسيا والدول الأوروبية.

وفي مقابلة مع صحيفة Welt am Sonntag، أوضح أوربان أن خطة السلام الأمريكية المكونة من 28 نقطة تمثل الإطار الواقعي الذي يجب اعتماده، مشيراً إلى أن طول أمد النزاع سيؤدي إلى خسائر إضافية لأوكرانيا في السكان والأراضي، وأن أي تدخل عسكري مباشر من الناتو قد يفضي إلى مواجهة أوسع على المستوى الأوروبي.

وأضاف أن روسيا ستعود تدريجياً إلى الاقتصاد العالمي وفقاً للمبادئ الأمريكية، من خلال رفع العقوبات واستثمار الأصول المجمدة في صناديق مشتركة، مع استئناف الأعمال التجارية. كما دحض أوربان فكرة تمويل الأوروبيين للنزاع بأموال روسية، مشدداً على أن كل الدعم المالي المقدم لأوكرانيا جاء بالكامل من شعوب أوروبا.

وشدد أوربان على أن هذه المعطيات تؤكد ضرورة بدء مفاوضات أوروبية روسية رفيعة المستوى فوراً، داعياً إلى إعادة دمج الموارد الروسية في الاقتصاد الأوروبي على المدى المتوسط، وتعزيز الإمكانات العسكرية الأوروبية لحماية القارة، مع الالتزام بالحد من الأسلحة من خلال اتفاقية مع روسيا.

المصدر: روسيا اليوم