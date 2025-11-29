حقل خور مور العراقي يستأنف تصدير الغاز بعد هجوم مسيّر

استأنف حقل خور مور، أحد أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت تصدير الغاز بعد توقف الإنتاج إثر هجوم بطائرة مسيّرة يوم الأربعاء الماضي.

وأوضحت المصادر أن الصادرات المستأنفة تتعلق بغاز البترول المسال، وليس الغاز المخصص لتوليد الطاقة الكهربائية في الإقليم. وكان الهجوم قد استهدف مستودع تخزين تابع لشركة دانة غاز الإماراتية المشاركة في تشغيل الحقل، ما أدى إلى توقف الإنتاج وانقطاع واسع النطاق للكهرباء.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، فيما وصلت لجنة التحقيق الخاصة إلى موقع الحادث، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعضوية رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، للتحقيق في ملابسات الهجوم. وجاء ذلك بعد توجيه رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بتشكيل اللجنة.

ويعد خور مور أكبر حقل للغاز الطبيعي في العراق، حيث يغطي نحو 67% من احتياجات إقليم كردستان من الكهرباء، ويصدر جزءاً من إنتاجه إلى محافظات عراقية أخرى. ويأتي هذا الهجوم بعد سلسلة استهدافات بطائرات مسيرة في يوليو/تموز الماضي على حقول النفط في الإقليم، ما أدى إلى خفض الإنتاج بنحو 150 ألف برميل يومياً.

المصدر: وكالات