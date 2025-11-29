ناقلة نفط تتعرض لهجوم ثانٍ في البحر الأسود قبالة السواحل التركية

تعرضت ناقلة النفط “فيرات”، المتواجدة في البحر الأسود قبالة السواحل التركية، لهجوم جديد اليوم بعد استهدافها أمس الجمعة، وفق بيان صادر عن وزارة النقل والبنية التحتية التركية.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم الجديد تم باستخدام مسيرات، ما أدى إلى أضرار طفيفة في الجانب الأيمن للسفينة فوق خط الماء، دون اندلاع حريق، فيما بقي الطاقم بصحة جيدة والسفينة مستقرة. وأكدت فرق الإنقاذ التركية أنها تبقى على مسافة آمنة من السفينة لعدم وجود طلبات إنقاذ.

وكانت ناقلة النفط “فيرات” قد تعرضت أمس لهجوم مشابه على بعد نحو 35 ميلاً من الساحل، بينما سجلت حادثة مشابهة لنقلة النفط “كايروس” التي تحمل علم غامبيا أيضًا، واشتعلت النيران فيها بسبب ما رجّحت تقارير أنه هجوم زوارق مسيرة.

وأفاد الإعلام الأوكراني نقلاً عن مصادر في الأجهزة الخاصة أن الهجمات على السفينتين نفذت عملية خاصة مشتركة بين المخابرات الأوكرانية والقوات البحرية باستخدام زوارق مسيرة من نوع Sea Baby.

المصدر: روسيا اليوم