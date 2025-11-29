الطقس | منخفض جوي ابتداءً من فجر الاحد

طقس خريفي دافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة نهارية تتخطى معدلاتها الموسمية حتى فجر يوم الأحد، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا فوق اليونان، مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبيا، يؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة ويستمر حتى بعد ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجيا.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل بينما ترتفع في الداخل وعلى المرتفعات. تبدأ نسبة الرطوبة بالارتفاع من بعد الظهر وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتتساقط الامطار فجر الأحد، تكون غزيرة احيانا مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح .

الأحد: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ( بحدود ال 4 درجات ) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية ، تتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها أحيانا خلال النهار مترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تصل أحيانا 60كلم/س مع ارتفاع لموج البحر واحتمال تساقط حبات من البرد، لذا نحذر من تشكل السيول على الطرقات، تتساقط الثلوج على ارتفاع 2400 متر وما فوق تتدنى ليلا لحدود 2200 متر.

الإثنين: غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق كما تنشط الرياح أحيانا ويرتفع معها موج البحر، تنحسر الأمطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة، فوق الجبال من 12 الى 18 درجة، في الداخل من 11 الى 24 درجة.