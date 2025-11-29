وفد من الحزب الشيوعي الصيني يزور قيادة حركة “أمل” ويؤكد دعم بلاده للبنان

زار المدير العام لإدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، جياو تشي شين، على رأس وفد من الدائرة، مبنى قيادة حركة “أمل”، حيث التقى عضو المكتب السياسي علي عبد الله، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية في الحركة الدكتور علي حايك، ومسؤول المكتب التربوي الدكتور علي مشيك، ومسؤول مكتب الصحة الدكتور زكريا توبة، إلى جانب أعضاء من مكتب العلاقات الخارجية والمغتربين.

وشكل اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق العلاقة بين الحزب الشيوعي الصيني وحركة “أمل”، وجرى البحث في سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

واستمع الوفد الصيني إلى رؤية الحركة حيال عدد من القضايا المحلية والإقليمية والدولية، كما قدم الوفد عرضًا لمواقف الصين ورؤيتها تجاه الشرق الأوسط ولبنان، مؤكدًا وقوف الصين، دولةً وشعبًا، إلى جانب لبنان وشعبه.

وأشاد الجانب الصيني بالدور الوطني للرئيس نبيه بري، مجددًا التأكيد على “رفض الاعتداءات التي يتعرض لها لبنان” ودعم بلاده لاستقراره وسيادته.

المصدر: الوكالة الوطنية