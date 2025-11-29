السبت   
   29 11 2025   
   8 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:59
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    حماس تدعو إلى تصعيد الحراك العالمي ضد الاحتلال وتعزيز التضامن مع القضية الفلسطينية

      أصدرت حركة حماس بياناً في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعت فيه إلى تصعيد الحراك العالمي المناهض للاحتلال الصهيوني وتعزيز أشكال التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية.

      وأشادت الحركة بالفعاليات الشعبية والرسمية حول العالم الداعمة لحقوق الفلسطينيين، داعية إلى توحيد الجهود لدعم نضال الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال.

      وأعلنت الحركة دعوتها لجماهير العالم لاعتماد يوم السبت الموافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني يوماً عالمياً لإحياء الحراك الجماهيري المناهض للاحتلال، احتجاجاً على ما وصفته بخروقات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس.

      وقالت الحركة إن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني يحضر هذا العام في ظل عقود طويلة من الاحتلال وسياسات التهجير والاستيطان، معتبرة أن المجتمع الدولي يتحمل “مسؤولية أخلاقية” في دعم الحقوق الفلسطينية وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

      وأشار البيان إلى استمرار الخروقات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بما في ذلك القصف ومنع دخول المساعدات، إلى جانب التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس، واصفاً تلك الممارسات بأنها انتهاك للقانون الدولي.

      وأكدت حماس في بيانها على ثوابت موقفها السياسي، مشددة على أن القدس والمسجد الأقصى “أرض فلسطينية”، وأن القضية الفلسطينية “قضية تحرر وطني”.

      كما اعتبرت أن المقاومة، بجميع أشكالها وفق البيان، حق من حقوق الشعب الفلسطيني في وجه الكيان الغاصب.

      وأضافت الحركة أن الدعم الدولي لكيان الاحتلال لم ينجح في طمس الحقوق الفلسطينية أو إضعاف تمسك الفلسطينيين بمطالبهم، مشيرة إلى صمود سكان قطاع غزة رغم ما يواجهونه من ظروف إنسانية صعبة.

      وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على تقديرها للحراك الشعبي العالمي المتضامن مع غزة خلال العامين الماضيين، داعية إلى موجة احتجاجات جديدة في مختلف دول العالم للضغط باتجاه إدخال المساعدات وفتح المعابر والشروع في إعادة الإعمار.

      المصدر: حركة حماس

      مواضيع ذات صلة

      استشهاد طفلين في غارة صهيونية شرق خان يونس مع تواصل خروقات وقف إطلاق النار

      استشهاد طفلين في غارة صهيونية شرق خان يونس مع تواصل خروقات وقف إطلاق النار

      130 مصابًا في عدوان قوات الاحتلال على طوباس ومخيم الفارعة وسط تدمير واسع للبنى التحتية

      130 مصابًا في عدوان قوات الاحتلال على طوباس ومخيم الفارعة وسط تدمير واسع للبنى التحتية

      اشتباك بيت جن يفتح نقاشا إسرائيليا حول التحديات الأمنية في الجنوب السوري

      اشتباك بيت جن يفتح نقاشا إسرائيليا حول التحديات الأمنية في الجنوب السوري