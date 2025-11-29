ميدفيدتشوك: التحقيق في فساد الدائرة المقربة من زيلينسكي جاء بطلب أمريكي

اتهم المعارض الأوكراني فيكتور ميدفيدتشوك، رئيس حركة “أوكرانيا الأخرى”، الولايات المتحدة بالوقوف وراء التحقيقات التي طالت الدائرة المقربة من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والتي أسفرت عن فضيحة فساد واسعة.

وقال ميدفيدتشوك إن تطورات هذه القضية لم تكن نتيجة لعمل أجهزة إنفاذ القانون الأوكرانية فقط، بل جاءت على حد تعبيره “بأمر أمريكي”، مضيفاً أن محققين أمريكيين عملوا مع المكتب الوطني لمكافحة الفساد ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد لمدة عام ونصف لفحص الأنشطة المالية لزيلينسكي والمقربين منه.

وأشار إلى أن التسجيلات الصوتية التي نشرها مكتب مكافحة الفساد ضمن قضية فساد في قطاع الطاقة تشمل أيضاً محادثات للرئيس الأوكراني نفسه، مؤكداً ثقته بوجود تسجيلات أخرى بين زيلينسكي وعدد من أفراد فريقه.

وكانت الهيئات الأوكرانية لمكافحة الفساد قد أعلنت، في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، إطلاق عملية واسعة باسم “ميداس” لكشف شبكة فساد كبرى في قطاع الطاقة، حيث كشفت التحقيقات أن رجل الأعمال تيمور مينديتش، وهو صديق مقرب من زيلينسكي، يعد رأس الشبكة.

ووفقاً لنتائج التحقيق، فقد جرى غسل ما لا يقل عن 100 مليون دولار من خلال هذه الشبكة.

وأثارت القضية أزمة داخل الحكومة الأوكرانية، حيث طالب عدد من النواب بمن فيهم أعضاء من حزب “خادم الشعب” الحاكم باستقالة رئيس مكتب الرئيس زيلينسكي.

المصدر: روسيا اليوم