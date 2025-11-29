إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 248

يكثّف عمال الإنقاذ في إندونيسيا جهودهم للوصول إلى ضحايا الزلزال والتسونامي اللذين دمّرا مناطق واسعة، في وقت تتخوّف فيه السلطات من ارتفاع الحصيلة البشرية التي بلغت حتى الآن 248 قتيلاً وأكثر من 500 مصاب.

وأعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، اليوم السبت، أن فرق الإنقاذ في منطقة أجام بغرب سومطرة عثرت على مزيد من الجثث بين أنقاض المنازل والمباني المدمرة، مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا المؤكدين.

وتواجه فرق الطوارئ صعوبات كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب انهيار الطرق وانقطاع الاتصالات، فيما تواصل طائرات الإغاثة نقل المساعدات والمواد الأساسية إلى المناطق المعزولة، بما في ذلك منطقة تابانولي الوسطى في مقاطعة سومطرة الشمالية، إحدى أكثر المناطق تضرراً.

المصدر: أسوشيتد برس