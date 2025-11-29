السبت   
   29 11 2025   
   8 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 03:14
    دولي

    “نيوريوك تايمز”: ترامب ومادورو تحدثا عبر اتصال هاتفي الأسبوع الماضي

      أفادت صحيفة “نيوريوك تايمز” الأميركية بأنّ الرئيس دونالد ترامب تحدّث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأسبوع الماضي.

      وأوضحت الصحيفة أنّ ترامب ومادورو ناقشا عبر اتصال هاتفي إمكانية عقد اجتماع بينهما، لكن لم يحدّد أيّ موعد بعد.

      ويأتي ذلك في ظلّ الانتشار العسكري للولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي، وفي وقتٍ شنّت فيه هجمات على سفن هناك بزعم مكافحة تجارة المخدّرات.

      وكان ترامب أعلن سابقاً أنّ “العمل في منطقة الكاريبي سينتقل إلى العمليات البرية” وقال “العمل البري أسهل، لكن ذلك سيبدأ قريباً جداً”.

      في المقابل، تعلن فنزويلا استعدادها للمواجهة، ودعا مادورو جنود بلاده إلى أن يكونوا في “حالة تأهّب وجاهزيّة واستعداد للدفاع عن حقوق فنزويلا”.

      المصدر: نيويورك تايمز

