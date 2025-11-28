حركة التوحيد استنكرت العدوان على بيت جن: عدونا واحد يعتدي على لبنان وسوريا وفلسطين فلنواجهه متحدين



استنكرت “حركة التوحيد الاسلامي” في بيان، “العدوان الصهيوني على قرى وبلدات سورية، لاسيما سفك دماء أبناء بلدة بيت جن في الجنوب السوري العزيز، حيث ارتقى أكثر من عشرة الشهداء من بينهم أطفال بعد تصدي الأهالي للقوة الصهيونية المتوغلة”.

ووجهت التحية الى “ابطال الشعب السوري في المواجهة الشعبية البطولية التي خاضوها على مدى ساعتين مع دورية للاحتلال فجر الجمعة، ليتمكنوا رغم عظيم التضحيات من منع الصهاينة من اقتحام القرية واعتقال شبان رغم القصف بالطيران الحربي والمسيّرات، مشيرة إلى أن تاريخ هذا الكمين البطولي المشرف يجب أن يؤرّخ، فنحن نعيش بداية مرحلة جديدة يعلن فيها الشعب السوري عدم الخضوع للصلف الاسرائيلي ويرفض الإذلال الذي يمارسه بلطجي البيت الابيض ترامب وينتفض ضد العربدة والعدوان اليومي، وبالتالي بات واضحاً أن هذا التصدي العظيم قطع الطريق على العدو الذي كان لينتهي به المطاف لإقامة حواجز تفتيش على طريق دمشق بيروت”.

واشارت الى انه “يجب أن يعمم هذا النموذج لحماية الارض والجغرافيا والإنسان، ونحن في لبنان على أتم الاستعداد لتقديم العون بالعدد والعدة لنواجه مواجهة واحدة، فعدونا واحد يعتدي بشكل دوري على لبنان وسوريا وفلسطين، فلماذا نواجه منفردين ولا نواجه متحدين؟!”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام