    لبنان

    حركة “التوحيد الاسلامي” نعت قائد كتائب القسام: ربّى أجيالاً من المجاهدين

      نعَتْ حركة التوحيد الإسلامي، في بيان، قائد كتائب القسام عزّ الدين الحدّاد الّذي استشهد في غارة إسرائيلية في مدينة غزة، معتبرة أنّ “قدر الأحرار في هذه الأمة بذل أرواحهم وأسرهم وكل ما يملكون في سبيل الله أولاً ودفاعاً عن مقدساتهم وأرضهم ثانياً”.

      وأضافت: “نبارك شهادة رجال مضوا في درب القادة الأبطال غير عابئين بأي خذلان من هنا أو خيانة من هناك، فهم شروا أنفسهم لله، وآمنوا أن عليهم التضحية بكلّ غالٍ ونفيس على طريق تحرير فلسطين كل فلسطين، عزاؤنا أنّ الشهيد عزّ الدين الحدّاد ربّى أجيالاً من المجاهدين الذين سيحملون الراية ويكملون الطريق فإِذَا سَيِّدٌ مِنَّا خَلاَ قَامَ سَيِّدٌ، ولا ننسى في هذا المقام تذكير العالم مجدداً أنّ ما يسمى بمجلس السلام الذي أعلن عنه الأميركي مؤخّراً، وكل اتفاقيات السلام مع العدو، ومختلف علاقات التطبيع مع الصهاينة، لم تحرّر بلداً ولم تحم إنساناً ولم تحفظ مقدّسات”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

