    تقارير مصورة

    رسائل الجمعة: مواجهة مشروع الاستسلام… وانتخابات في موعدها

    اكد خطباء الجمعة على ضرورة التمسك بعناصر قوة لبنان
    تقرير: محمد البيروتي

    المصدر: موقع المنار

    الجيش من جنوب الليطاني: الاحتلال يعرقل مهمّتنا

    السيد أبو علي… سيرةٌ جهادية تُلهم أجيال المقاومة

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 28\11\2025

