جبهة “العمل الإسلامي” أشادت بتصدي ومقاومة أهالي بيت جن لتوغل العدو الإسرائيلي

أشادت جبهة “العمل الإسلامي” في لبنان، في بيان ب”التصدّي البطولي لأهالي ورجال وشباب قرية بيت جن ومقاومتهم للعدو اليهودي الصهيوني المتوغل والمتغول المحتل وإيقاع الخسائر البشريّة والمادية الجسيمة فيه”.

وأشارت الجبهة إلى أنّه “وبشكل واضح سقط جنود العدو الإسرائيلي في كمين داخل الأراضي السورية .. فهو عدو غاصب مجرم ومحتل وغير مرغوب به بتاتا. وهذا ما أظهرته بشكل واضح قرية بيت جن، حين تصدّى أهلها وشبابها له وأوقعوا جنوده المجرمين بين قتيل وجريح .. ما جعله يفقد أعصابه وتوازنه ويقوم بإرتكاب مجزرة بشعة في البلدة ذهب ضحيتها حوالي ال 13 شهيداً جلّهم من الأطفال والنساء ( 5 أطفال )”.

ولفتت الجبهة إلى “حق الشعوب في المقاومة وحقها الطبيعي والمشروع في التصدي للعدوان وللإحتلال .. وهذا أمر مفروغ منه أقرته الشرائع السماوية والقوانين الوضعيّة دون أي تحفّظ”.

واعتبرت “الجبهة” “أن دماء الشهيد البطل”حسن السعدي ” الذي تصدى لقوات العدو المتوغلة من مسافة صفر، وأوقعهم مع إخوانه المجاهدين بين قتيل وجريح وكذلك دماء كل الشهداء والمقاومين الأبطال لن تذهب سُدى بل ستُزهر لاحقاً ومهما طال الزمن نصرا عزيزا نضرا ناضرا ومؤزرا”.