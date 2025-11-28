الطقس في لبنان..

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في لبنان الجمعة ان يكون الطقس غدا السبت، غائما جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع في الداخل وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، تنشط الرياح إعتبارا من المساء وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة فجر الأحد لهطول أمطار متفرقة.

الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وأجواء باردة خلال الليل، بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حتى فجر يوم الأحد، حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب ايطاليا والذي يقترب تدريجا مصحوب بكتل هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، أمطار غزيرة أحيانا ورياح ناشطة، ويستمر حتى ظهر يوم الاثنين المقبل حيث ينحسر تدريجا.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني: في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات، مع بقاء الأجواء الباردة فوق الجبال وفي الداخل خلال الليل، كما تنشط الرياح بخاصة شمال البلاد وجنوبها فتصل سرعتها الى 50 كلم/س.

السبت: غائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ، تنخفض درجات الحرارة بشكل بسيط على الساحل وفوق الجبال، بينما ترتفع في الداخل وترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، فتنشط الرياح إعتبارا من المساء وتتكاثف الغيوم خلال الليل وتصبح الأجواء مهيأة فجرالأحد لهطول أمطار متفرقة.

الأحد: غائم إجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ (بحدود ال 4 درجات) حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تهطل أمطار متفرقة، تشتد غزارتها أحيانا خلال النهار مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة تصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س يرتفع معها موج البحر، وتحذير من تشكل السيول عل الطرق، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2300 متر.

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة، تهطل أمطار متفرقة مع بعض الثلوج على ارتفاع 2200 متر، تنحسر الأمطار تدريجا اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 11 الى 20 درجة، في الداخل من 9 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية، ناشطة أحيانا شمال وجنوب البلاد، سرعتها بين 15 و40 كلم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و50 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 24 درجة.

-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام