تحذيرات صينية من تكرار منتجات الذكاء الاصطناعي

قال المتحدث باسم أكبر جهاز للتخطيط الاقتصادي في الصين إن على شركات الروبوتات البشرية الصينية تجنّب مخاطر دخول منتجات متكررة بشكل كبير إلى السوق، لما قد يسببه ذلك من تضييق مساحة البحث والتطوير.

وأوضح لي تشاو، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، خلال مؤتمر صحفي، أن هناك أكثر من 150 شركة متخصصة في الروبوتات البشرية في الصين.

وأشار إلى أن السرعة وظهور الفقاعات لطالما كانا من التحديات التي يجب إدارتها وموازنتها في تطوير الصناعات المستقبلية.

تعزيز دور صناديق ريت في دعم البنية التحتية

وبشكل منفصل، أشار لي إلى أن اللجنة تعمل أيضاً على تعزيز توسيع صناديق ريت بهدف دعم تطوير مرافق التجديد الحضري، والفنادق، والمنشآت الرياضية، ومرافق المكاتب التجارية.

الصين وطموح الريادة العالمية في الروبوتات البشرية

أعلنت بكين أنها تريد أن تصبح رائدة عالمياً في مجال الروبوتات البشرية بحلول 2027، مستندة إلى دعم حكومي وحوافز مالية للشركات الناشئة.

لكن المنافسات الأخيرة أوضحت أن التحول من النماذج المخبرية إلى الاستخدام التجاري لا يزال بعيداً، إذ ما زالت الخوارزميات في مراحل التجريب.

الروبوتات البشرية في الفنادق.. تحديات الخدمة اليومية

من أبرز الفعاليات كان اختبار خدمة فندقية، حيث استخدم روبوت -طوره معهد بكين للذكاء الاصطناعي العام بالتعاون مع يوني تري روبوتيكس- يداً ثلاثية الأصابع لجر حقيبة، غير أنه تحرك ببطء وتوقف مراراً، وفق تقرير وول ستريت جورنال.

وفي اختبار آخر لتنظيف الغرف، حاول روبوت من طلاب جامعة رنمين التخلص من الأكياس البلاستيكية لكنه أخطأ سلة المهملات، مستغرقاً أكثر من 12 دقيقة رغم تدريبه لشهرين.

المصدر: سي ان ان