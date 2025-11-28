بدران: الجامعة اللبنانية ستبقى الحاضنة والرافعة الأساسية للهوية الوطنية

أكد رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران أن “الجامعة اللبنانية ستبقى الحاضنة الأولى للمواهب والرافعة الأساسية للهوية الوطنية”، وأضاف أنها “رغم كل التحديات، ماضية في رسالتها لتكون منارة للعلم والإبداع ومؤسسة راسخة في خدمة لبنان والإنسان”.

وجاء كلام بدران خلال احتفال كلية الفنون الجميلة والعمارة – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية بتخريج دفعة جديدة من طلابها (2024 – 2025)، وذلك في احتفال نُظّم في قاعة المؤتمرات في مدينة رفيق الحريري الجامعية – الحدث.

وأشار بدران إلى أن “كلية الفنون شكّلت منذ تأسيسها منارة للثقافة والفكر والإبداع، ورافعة أساسية لهوية لبنان الحضارية والفنية”، واعتبر أن “احتفالات التخرج هي الانعكاس الحقيقي لرسالة الجامعة في أبهى صورها، أي صناعة الأمل ورعاية الموهبة وتخريج أجيال تحمل على عاتقها مسؤولية المصلحة العامة وبناء المواطن المثقف الذي يحمل قضايا وطنه ويترجمها إلى إنجازات تُخلّد في الذاكرة”.

وتوجّه بدران إلى الخريجين بالقول: “لقد أثبتم عبر مشاريعكم وأعمالكم أن الفن ليس ترفًا، بل رسالة ومسؤولية، وقدّمتم في مختلف الاختصاصات أعمالًا مميّزة حازت جوائز محلية وعالمية، من الأفلام التي حملت قضايا المجتمع وهمومه، إلى التصميم ومشاريع الترميم، خصوصًا بعد الدمار الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي المتمادي”.

وشدد بدران على أن “الجامعة اللبنانية قادرة على المنافسة عالميًا، وأن أبناءها يرفعون اسمها عاليًا محليًا وعربيًا ودوليًا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام