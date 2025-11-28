فلسطين | الافراج عن 5 أسرى من غزة بينهم طبيبة .. تعذيب ممنهج للأسرى والصليب الأحمر يناشد بكشف مصيرهم

وصل عدد من الاسرى الفلسطينيين إلى مستشفى شهداء الأقصى في غزة، عبر طواقم الصليب الأحمر لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، بعد الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

و أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن 5 أسرى فلسطينيين من قطاع غزة بعد أشهر من الاعتقال والتعذيب الممنهج في سجون تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير الإنسانية.

و أفاد مكتب إعلام الأسرى بوصول خمسة أسرى محرَّرين إلى مستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، بعد نقلهم بواسطة طواقم الصليب الأحمر لتلقي المتابعة الطبية اللازمة عقب الإفراج عنهم.

و أشارت المتحدثة بإسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر اماني الناعوق، أنّ فرقها عملت على اعادة لم شمل الأسرى المحررين مع عائلاتتهم، وطالبت بضرورة ابلاغها بأسماء الأسرى المعتقلين في السجون الاسرائيلية و السماح لها بالوصول اليهم، وأكّدت ضرورة معاملة المعتقلين وفق مقتضيات القانون الدولي الانساني.

و من بين الأسرى المفرج عنهم الممرضة تسنيم الهمص، ابنة مدير عام المستشفيات الميدانية الطبيب مروان الهمص، التي أشارت الى أنّ الاسيرات يتعرضن لمختلف أنواع التعذيب الوحشي النفسي والجسدي من قبل سلطات الاحتلال، بما فيها الشتم والضرب، ورش الغاز، كما تعمد لسحب الحجاب، ومنع بعضهن من ارتدائه.

وكانت الممرضة الهمص قد اختطفت قبل أكثر من شهرين، على يد مليشيات جندها وسلحها جيش الاحتلال لإحداث الفوضى في قطاع غزة، وسرقة المساعدات واستهداف عناصر المقاومة.

وتعرض الطبيب الهمص هو الآخر للاختطاف على يد المليشيات المحلية، خلال زيارته مستشفى الصليب الأحمر غرب مدينة خانيونس، في 21 يوليو/ تموز الماضي.

وفي وقت سابق، نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس قائمة تضم 1468 اسماً من أسرى قطاع غزة، الذين جرى اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023، بناء على عملية تبادل للمعلومات جرت بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: وكالات فلسطينية + وكالة يونيوز