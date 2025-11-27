مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار االخميس 27\11\2025

سنةٌ بالفِ عام، قضاها الوطنُ واهلُه على حبالِ الصبرِ والثبات. وُلِدَت من رحمِ المُستحيل، وسقاها اهلُ الارضِ من اغلى الدماءِ التي فاضت من ميدانِ “أولي البأس”، فابقت البلدَ المجروحَ وطناً، وحمَتهُ من السقوطِ في مستنقعِ الاستسلامِ الذي يَستحكمُ بكثيرٍ من العقولِ والانظمة، وابقتهُ ثابتاً بوجهِ عواصفِ التهديدِ والابتزازِ والوعيد..

عامٌ على ما كانَ يُسمى اتفاقاً لوقفِ اطلاقِ النار، احرقَ العدوُ ايامَه ولياليَهُ كما اوراقَه التي كَتَبَ عليها بحبرِ الخداعِ الاميركيّ، وعادَ لِيَذُرَّ رمادَه في عيونِ اللبنانيينَ ومعه جوقةٌ من المستسلمين واخرى من المتخاذلين وعمومِ الحاقدين الذين ما بدَّلوا يوماً عاداتِهم بالرقصِ على دماءِ اللبنانيين على انغامِ الاميركيين والاسرائيليين ..

عامٌ من الصبرِ الذي حَطّمَ فيه اهلُ الارضِ اوهامَ النصرِ لدى العدو، ووَقَفوا بدماءِ شهدائهم وعذاباتِ جرحاهُم وبأسِ عائلاتِهم فوقَ ركامِ منازلِهم الممنوعةِ من الاِعمار، لكنَ قلوبَهم عامرةٌ بالايمانِ والشرَف، يَستشرفونَ وعداً الهياً طالما كانَ انيسَهم: اَلا اِنَ نصرَ اللهِ قريب ..

وعلى اسمِ نصرِ الله الشهيدِ الاسمى يسيرُ اهلُ المقاومةِ خلفَ الامينِ سماحةِ الشيخ نعيم قاسم، مؤمنينَ بالرجالِ الرجال، اهلِ الحكمةِ والعزيمةِ في آن ..

في مرحلةٍ حساسةٍ من عمرِ الوطن، وبعدَ عامٍ على اعلانِ وقفِ اطلاقِ النارِ الذي لم يوقِفْهُ العدو، بل احرقَ اليوم من جديدٍ كلَّ اوراقِ الساعينَ والمبادرين، وكلَّ الايادي الممدودةِ على نيةِ التفاوض، وقبلَ ان يَجِفَّ حبرُ مَحاضرِ جولةِ الوزيرِ المصريّ سعّرَ العدوُ من نيرانِه التي طالت اقليمَ التفاح ومحيطَ الجرمق والعيشية، وهزَّ مساجدَ تلك القرى وكنائسَها التي تَرتفعُ صلواتُها ترحيباً بزيارةِ بابا الفاتيكان الذي مشَى طريقَ بيروتَ عبرَ انقرة..

وفيما تُصرُ الحكومةُ اللبنانية على دفنِ رأسِها في وُحولِ الضياع، ويعتلي بعضُها منابرَ ارتجالِ المواقفِ وتحريفِ الافكار، كان موقفُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة الذي اكدَ على حقِ لبنانَ وشعبِه بالقيامِ بكلِ ما من شأنِه ان يؤديَ الى كفِّ يدِ العدوِ ويمنعَ تطاولَه على حُرُماتِ شعبِنا وسيادتِه الوطنية..

حرماتٌ بنتهكُها الصهاينة في كل مكان برعاية تامة من الاميركي، كما اكد الامام السيد علي الخامنئي، مشددا على ان المقاومة باقية وستنمو وتواصل نصرة الامستضعفين في العالم..

بقلم علي حايك

تقديم بتول أيوب نعيم

المصدر: موقع المنار