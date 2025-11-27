حماس: السماح للمستوطنين بشراء أراضي الضفة محاولة لفرض أمر واقع

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن “مصادقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني على مشروع قانون يتيح للمستوطنين شراء أراضٍ في الضفة المحتلة بصورة مباشرة؛ هي جريمة جديدة تَنْتَهِك الوضع القانوني للضفة كأرض فلسطينية محتلة”، مشيرة إلى أن “حكومة الاحتلال الفاشي تحاول عبرها فرض أمر واقع، في سياق مشاريعها لتهويد وضم الضفة”.

وشددت حركة حماس في تصريح صحفي أن “كل إجراءات الاحتلال الرامية لتهويد الضفة والقدس وطرد أهلها منها باطلة وغير شرعية، ولن تغيّر من حقيقة فلسطينية هذه الأرض وحقّ شعبنا الثابت فيها”.

كما دعت حماس جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومؤسساتها، إلى “تحرك فوري وفاعل للتصدي لهذه الانتهاكات الفاضحة للقرارات الأممية المتعلقة بالضفة الغربية المحتلة، وإلزام حكومة الاحتلال الإرهابي بوقف مشاريعها الاستيطانية وعدوانها المستمر على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته”.

المصدر: وكالة شهاب