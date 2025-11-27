الخميس   
    لبنان

    العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

      واصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية وعدم التزامه بوقف إطلاق النار مع لبنان وبالقرار الدولي رقم 1701.

      وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار، الخميس، أن “الطيران الحربي المعادي يغير على منطقة المحمودية وأطراف اللويزة جنوب لبنان”.

      كما أفاد مراسل المنار بأن “الطيران الحربي المعادي يشن غارة على المنطقة الواقعة بين جرجوع وعربصاليم في إقليم التفاح جنوب لبنان”.

      وأفاد أيضاً بأن “منطقة سردا جنوب مدينة الخيام تتعرض لإطلاق نار مصدره موقع العدو المستحدث في تلة الحمامص اللبنانية”.

      وكان العدو الإسرائيلي قد واصل انتهاكه للسيادة اللبنانية مساء الأربعاء، حيث تقدّمت آلية إسرائيلية معادية من موقع العاصي العسكري نحو منطقة الجدار في الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل جنوب لبنان، وترجّل ثلاثة عناصر منها، فخرقوا السياج التقني والخط الأزرق، وقاموا بتفتيش أحد المنازل على بُعد نحو 100 متر من الحدود، قبل أن ينسحبوا إلى الموقع.

      كما أفاد مراسل المنار، مساء الأربعاء، أن “العدو الإسرائيلي أطلق الرصاص بغزارة من موقعه في رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان”.

      المصدر: موقع المنار

