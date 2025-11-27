السيد فضل الله: لتحصين مجتمعاتنا كي تكون قادرة على مواجهة الضغوط والتحديات

أشار السيد علي فضل الله إلى “خطورة المرحلة التي تمرّ بها المنطقة والأمة”، ولفت إلى “حجم التحديات التي تعصف بها”، وشدد على “ضرورة تحصين مجتمعاتنا كي تكون قادرة على مواجهة هذه الضغوط والتحديات”.

وأكد السيد فضل الله في حديث له خلال افتتاحه المكتبة العامة في مدينة الناصرية – العراق، على “أهمية لغة الحوار والتواصل بين مكوّنات الأمة، والعمل على تأصيل هذا الفكر من خلال ترسيخ مفاهيم الوحدة والتنوع”.

وشدد السيد فضل الله على “ضرورة تعزيز المشتركات واستحضار نقاط الضوء بدل التركيز على الاختلافات التي ينفذ منها كل من لا يريد خيرًا بهذه الأمة”.

ودعا السيد فضل الله إلى “اعتماد خطاب إسلامي إنساني عقلاني منفتح ومعاصر يستند إلى الحجة والمنطق ويملك من المقوّمات والبراهين ما يجعله قادرًا على مواجهة الإشكالات والشبهات المثارة حول الإسلام”.

ولفت السيد فضل الله إلى “أهمية اللقاءات والندوات والحوارات”، داعيًا إلى “الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير بوضوح عن قناعاتنا الفكرية والدينية والثقافية وتوجيهها نحو الخير والعطاء والمحبة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام