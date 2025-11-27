وديع الخازن: زيارة البابا تؤكد دعم الكنيسة العالمية للبنان

رأى عميد “المجلس العام الماروني” وديع الخازن في بيان له الخميس أنه “مع اقتراب زيارة قداسة الحبر الأعظم البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، تتجدّد آمال اللبنانيين في السلام والوحدة والحوار بين جميع مكونات الوطن”.

واعتبر الخازن أن “هذه الزيارة تحمل رسالة حيّة تؤكد دعم الكنيسة العالمية للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والروحية، وتعكس اهتمام الكنيسة بالوقوف إلى جانب اللبنانيين في مسيرتهم نحو التعافي والبناء”.

وقال الخازن إن “هذه الزيارة المباركة ليست مجرد حدث ديني، بل هي فرصة لتجديد الروح المسيحية في لبنان، وتعزيز قيم الأخوّة والتضامن والتعايش السلمي بين جميع المواطنين”.

وأضاف الخازن أن “الزيارة تمثل تشجيعاً لكل اللبنانيين على العمل معاً من أجل وطن مستقر، قادر على مواجهة تحدياته بروح المحبة والتعاون، مستمدّين ذلك من الإيمان والقيم الجامعة التي تجمع أبناء الوطن على اختلاف طوائفهم ومذاهبهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام