الوزير السابق وديع الخازن يحذر من مخاطر المساس بالليرة ويشدّد على الإصلاح قبل فرض أعباء جديدة

أصدر الوزير السابق وديع الخازن بياناً تعليقاً على المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية ياسين جابر، مؤكداً فيه أهمية عدم إقحام الخزينة العامة ومصرف لبنان في خيارات تمويلية قد تهدد الاستقرار النقدي.

وأشار الخازن إلى أن “المقاربة الحذرة التي اعتمدها وزير المالية تشكّل مدخلاً مسؤولاً لتفادي أي اهتزاز جديد في سعر صرف الليرة أو انفجار اجتماعي في ظرف دقيق”. وأضاف: “إن حماية سعر صرف الليرة تبقى أولوية وطنية لا تحتمل المغامرة”.

وتساءل في بيانه: “هل نحن أمام مقايضة بين الأمن والاقتصاد؟ وهل يمكن أن تُقدِم الحكومة على خطوات مالية موجعة تحت عنوان كسب شرعية دولية أو إرضاء متطلبات خارجية، ولو جاء ذلك على حساب الاستقرار الداخلي؟”

ودعا الخازن إلى اعتماد إصلاح فعلي يرتكز على تحسين الجباية، واستئصال الفساد، ووقف الهدر، وضبط المعابر والقطاعات المستنزفة، محذراً من اللجوء إلى زيادات ضريبية تُثقل كاهل المواطنين محدودي الدخل. وشدد على أن “المعادلة السليمة توازن بين تأمين حقوق موظفي القطاع العام وصون القدرة الشرائية والحفاظ على السلم الأهلي”.

وختم بالقول: “إن حماية الليرة واستعادة الثقة بالدولة ومؤسساتها تقتضي قرارات شجاعة في مكافحة الهدر قبل فرض أي أعباء جديدة، لأن الاستقرار ليس ورقة تفاوض، بل شرط بقاء”.

المصدر: موقع المنار