    الصين تكشف عن طائرة مسيرة خفيفة الوزن بحجم راحة اليد

    أطلقت الشركة الصينية “جينغشيانغ ويزيه تكنولوجي” طائرة “كولومب فلاي” المسيرة، يبلغ طول جناحيها 20 سم وتزن 4.21 غرام فقط، أي أخف من ورقة “A4”.

    وتعمل هذه الطائرة المسيرة بالطاقة الشمسية، وتزود بمحرك كهرستاتيكي منخفض الاستهلاك (0.568 واط) ويتمتعبقدرة رفع عالية (30.7 غرام/واط).

    ووفقا للخبراء، فإن الابتكار قد يوسع نطاق عمل الطائرات الصغيرة المسيرة في الصين، ويفتح مجالا لتطبيقات جديدة مثل المراقبة على ارتفاع منخفض، وعمليات البحث والإنقاذ، والتصوير الجوي.

    وتعد الصين متقدمة للغاية في مجال الطائرات المسيرة التجارية الصغيرة حيث تستثمر بشكل كبير في تطوير “اقتصاد الطيران منخفض الارتفاع” ودمجه في التطبيقات التجارية مثل التوصيل والزراعة والمراقبة.

    المصدر: سبوتنيك

