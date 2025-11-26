العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

واصل العدو الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية وعدم الالتزام بوقف إطلاق النار مع لبنان وبالقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار مساء الأربعاء أن “آلية إسرائيلية معادية تقدمت من موقع العاصي العسكري نحو منطقة الجدار في الأطراف الشرقية لبلدة ميس الجبل جنوب لبنان”، وتابع: “ترجل 3 عناصر منها، خرقوا السياج التقني والخط الأزرق، وقاموا بتفتيش أحد المنازل على بُعد نحو 100 متر عن الحدود قبل أن ينسحبوا إلى الموقع”.

من جهة ثانية، أفاد مراسل المنار أن “العدو الإسرائيلي أطلق الرصاص بغزارة من موقعه في رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان”.

المصدر: موقع المنار