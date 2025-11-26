الأربعاء   
    عربي وإقليمي

    الاحتلال الإسرائيلي يضيق على الفلسطينيين في بلدة حزما بالقدس المحتلة

    نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حاجزين عسكريين في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، وعرقلت حركة المواطنين الفلسطينيين.

    وأوضحت مصادر فلسطينية أن “قوات الاحتلال نصبت حاجزين عند المدخلين المؤديين إلى بلدة حزما، وعرقلت خروج حركة مركبات المواطنين، وتسببت بحالة من الازدحام المروري داخل البلدة، وأوقفت المركبات ودققت في بطاقات راكبيها”.

    ويتعمّد الاحتلال الإسرائيلي التضييق على الفلسطينيين في مختلف مناطق القدس والضفة الغربية المحتلة، في محاولات مستمرة للتنغيص على حياتهم، في انتهاك واضح لحقهم بالعيش حياة كريمة وهنيئة في وطنهم وأرضهم.

    المصدر: وكالة وفا

    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مصابا من داخل مركبة إسعاف في طمون بالضفة المحتلة

    رسائل مصرية حازمة في بيروت

    إصابة مسن باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في طوباس بالضفة المحتلة

