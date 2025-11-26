“مبادرة المواطنين الأوروبيين” تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال

انطلقت في المفوضية الأوروبية، “مبادرة المواطنين الأوروبيين” التي تطالب بتعليق اتفاقية الشراكة مع كيان الاحتلال، وفق وكالة “الأناضول”.

وذكر المنظمون، الذين قدموا الطلب في إطار “مبادرة المواطنين الأوروبيين”، التي يمكن من خلالها لمواطني الاتحاد تقديم طلب للتحرك بشأن مسألة تقع ضمن اختصاص المفوضية، أن الاتحاد الأوروبي أثبت أن كيان الاحتلال مسؤول عن قتل وإصابة المدنيين والنزوح الواسع النطاق للسكان والتدمير المنهجي للمرافق الطبية في قطاع غزة، لكنه لم يتخذ أي عقوبات في هذا الصدد مما يتعارض مع اتفاقيات الاتحاد الأوروبي.

وأكدوا أن كيان الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية بشكل قد يعني استخدام المجاعة في غزة كسلاح حرب، ولم يف بالعديد من التزاماتها الدولية.

وشددوا على أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري للكيان، وأن إجمالي تجارة السلع بين الاتحاد الأوروبي والكيان عام 2024 بلغ 42.6 مليار يورو.

وأضافوا: “لا يمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي تحمل أن يواصل التكتل اتفاقا يسهم في إضفاء الشرعية على دولة ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتمويلها، لذلك نطلب من مفوضية الاتحاد الأوروبي تقديم مقترح إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والكيان بشكل كامل”.

وأكدوا أيضا ضرورة أن يستخدم الاتحاد الأوروبي على الفور جميع الأدوات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية للضغط على “إسرائيل” لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان وتطبيق القانون الدولي وتخفيف معاناة الفلسطينيين.

وأعلنت المفوضية أنها سجلت الطلب بشكل رسمي.





المصدر: الأناضول