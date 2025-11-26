كوريا تقدّم أول مساهمة عينية لبرنامج الأغذية العالمي في لبنان

رحّب برنامج الأغذية العالمي في لبنان بأول مساهمة عينية من حكومة جمهورية كوريا، تمثّلت بشحنة من 864 طنًّا متريًا من الأرز الكوري، مخصصة لدعم الأسر الأكثر هشاشة وتعزيز برنامج الوجبات المدرسية الوطنية.

وأوضح البرنامج في بيان أن هذه المساهمة ستعزّز مسارين أساسيين: المساعدات الغذائية العينية للأسر ذات الوضع الاقتصادي الصعب، وحصص الإعاشة المنزلية للأطفال في المدارس الرسمية.

وبحسب البيان، ستوزَّع المساعدات الطارئة على نحو 27 ألف أسرة ضمن الطرود الغذائية الشهرية بين كانون الثاني وآب 2026. كما سيحصل الأطفال في المدارس الحكومية على حصص إعاشة تشمل الأرز، يستفيد منها أيضًا ذووهم، بحيث سيصل الدعم إلى 54 ألف أسرة (216 ألف شخص) لمدة شهرين من كانون الثاني 2025 حتى شباط 2026، في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء.

وأكد ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري في لبنان ماثيو هولينغورث شكره لجمهورية كوريا، معتبرًا أن “هذه المساهمة تأتي في لحظة حرجة، حيث يواجه لبنان أزمات متشابكة وظروفًا تمويلية صعبة”، مشددًا على أن هذا الدعم “يساعد البرنامج على الاستمرار في تأمين الاحتياجات الغذائية الأساسية للأسر”.

من جهته، أكد سفير جمهورية كوريا في لبنان غيوسوك غيون فخر بلاده بدعم الأسر اللبنانية والأطفال في المدارس خلال الظرف الصعب الراهن، مشيرًا إلى أن هذه المساهمة تهدف إلى تخفيف الضغط عن الأسر الهشّة وتعزيز الأمن الغذائي، وتعبّر عن التزام كوريا الدائم بالوقوف إلى جانب لبنان.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام