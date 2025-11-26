قبلان: الشراكة الميثاقية ضرورة وطنية وبري مفتاح لحماية لبنان في لحظة الغموض الاستراتيجي

أكّد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنّ لبنان والمنطقة يمران بلحظة شديدة الحساسية تتسم بـ”الغموض الاستراتيجي”، ما يفرض على الجميع التعاطي مع تحدّيات هذه المرحلة بمنطق الشراكة الميثاقية والرجوع إلى رأي عام وطني واضح ومعلّل.

وشدّد قبلان على أنّ أي خروج عن هذا المسار يعرّض البلاد لـ”أزمة وجودية” ويزيد من احتمالات التفجير الداخلي، محذّراً من أنّ زمن التفرد بالقرارات أو السماح للضغوط الخارجية بات خلفنا. وقال إنّ المسؤولية اليوم تقع على عاتق جميع القوى الوطنية دون استثناء، وفق ميزان واحد هو مصالح لبنان العليا التي لا شرعية لأي خيار يناقضها.

وأشار قبلان إلى أنّ الرئيس نبيه بري يمثّل في هذه المرحلة “قدرة وطنية جامعة” تتخطى الاصطفافات الطائفية، ويشكّل “مفتاحاً لاستراتيجيات قادرة على حماية لبنان وتعزيز عناصر قوته ومصالحه العليا”.

المصدر: موقع المنار