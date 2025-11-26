شيخوخة السكان.. ظاهرة تعيق نمو الاقتصاد في أوروبا

رأى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير سنوي، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن على دول القارة أن تتحرك الآن لمنع تباطؤ النمو السكاني من إلحاق أضرار جسيمة بآفاقها الاقتصادية على المدى الطويل.

وذكر التقرير أن شيخوخة السكان بدأت بالفعل في إعاقة النمو الاقتصادي في بعض الدول، وأنه في الدول الناشئة في أوروبا من المتوقع أن يؤدي تراجع نسبة السكان في سن العمل إلى خفض متوسط النمو السنوي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 0.4 نقطة مئوية سنوياً تقريباً بين عامي 2024 و2050.

وقالت بيآتا يافورتشيك كبيرة الاقتصاديين في البنك لرويترز “تؤدي التركيبة السكانية بالفعل اليوم إلى تآكل النمو في مستويات المعيشة، وستكون عائقاً أمام نمو الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل”.

وأضافت أن الدول في حقبة ما بعد الشيوعية “تشيخ قبل أن تصبح غنية”، إذ يبلغ متوسط الأعمار فيها 37 عاماً في وقت يبلغ فيه متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عشرة آلاف دولار، وهو ربع المبلغ المسجل عندما وصل متوسط العمر إلى هذا المستوى في الاقتصادات المتقدمة في تسعينيات القرن الماضي.

وأشار التقرير إلى مجموعة من العوامل التي أدت إلى انخفاض معدل المواليد، بدءاً من التحولات في المعايير الاجتماعية إلى انخفاض الدخل الوظيفي للمرأة نتيجة الإنجاب.

ولكن في حين أن جميع الدول الأعضاء في البنك تقريباً لديها بعض الحوافز لتعزيز معدل المواليد، قالت يافورتشيك إن هذه التدابير لم تسفر عن تغيير حقيقي ومستدام في أي بلد.

المصدر: cnbc arabia