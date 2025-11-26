أطعمة قد تُسمّم اذا أُعيد تسخينها

قد تبدو إعادة تسخين الطعام أمرًا طبيعيًا، لكن يمكن أن تُفرز بعض الأصناف سمومًا ضارة بالجسم، بحسب ما ذكره بشير بيطار، وهو مستشار في مجال الأغذية والمشروبات، لموقع CNN بالعربية.

الأرز: يحتوي الأرز على بكتيريا تُعرف بـ”باسيلوس سيريوس”، وهي قادرة على إفراز سموم تبقى فعّالة حتى بعد إعادة التسخين بدرجات حرارة عالية.

البطاطا: قد يتسبب تسخين البطاطا، سواء كانت مسلوقة، أو مشوية، أو مقلية، بنمو بكتيريا خطيرة تُعرف باسم “كلوستريديوم بوتولينيوم”، والتي قد تُسبب حالات تسمم شديدة.

البيض: قد يُعيد تسخين البيض المقلي أو المسلوق تنشيط بكتيريا ضارة تُسمّى “السالمونيلا”، والتي تُعدّ من أكثر مسبّبات التسمم الغذائي انتشارًا.

السبانخ: يُمنع إعادة تسخين السبانخ، إذ تتحول النترات الموجودة فيه إلى نيتريت، ما قد يؤدي إلى التسمم.

المصدر: سي ان ان