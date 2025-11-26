السودان يرد على مقترح واشنطن ويعلن التزامه بتسهيل دخول المساعدات

أعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، تكليف جهات الاختصاص بالرد على الورقة المقدمة من كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس.

وأكد المجلس في بيان التزام الحكومة السودانية بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فتح الطرق، حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول الدعم للمحتاجين في مناطق النزاع.

وجاء ذلك في ظل وصف وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الأعيسر إعلان قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” عن هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر بأنه “مناورة سياسية”، مؤكداً أن قوات الدعم السريع تواصل حصار المدنيين وتجويعهم وقصفهم، خصوصاً في الفاشر وبارا، ما يجعل الأحاديث عن هدنة غير قابلة للتصديق في ظل الواقع الميداني.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية عزمها على التوصل إلى سلام شامل وعادل، والانفتاح على جميع المبادرات الجادة الهادفة لوقف الحرب، في وقت أشار فيه مسعد بولس إلى أن واشنطن طرحت خطة قوية لصياغة حل ينهي الصراع، إلا أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يقبلا حتى الآن بتوقيع النص المقترح بشكل رسمي، رغم ترحيب الجيش قبل أسابيع بشرط إدخال بعض التعديلات المسبقة.

من جانبه، اعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إعلان قوات الدعم السريع عن وقف إطلاق نار إنساني خطوة إيجابية، مشدداً على ضرورة ضمان حماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات دون عوائق وتمكين الأمم المتحدة من العمل باستقلالية.

وفي ظل استمرار الأزمة الإنسانية، وثّق تقرير لمنظمة العفو الدولية شهادات 28 ناجيًا أكدت ارتكاب الدعم السريع جرائم قتل واختطاف واغتصاب في الفاشر، وصنفت المنظمة هذه الانتهاكات كجرائم حرب، مطالبة بمحاسبة الجناة أمام القضاء الدولي.

بدورها، شددت مفوضة التعاون الدولي في الاتحاد الأوروبي حجة لحبيب على أن الأزمة الإنسانية في السودان بلغت مستويات كارثية، خاصة مع تفاقم الجوع والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، معربة خلال جلسة برلمانية عن قلق الاتحاد الأوروبي من تصاعد الهجمات العرقية التي تشنها قوات الدعم السريع في دارفور وكردفان.

ميدانياً، أعلنت مصادر عسكرية سودانية عن إحباط هجوم جديد لقوات الدعم السريع على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان، مؤكدة تدمير مخزن للذخائر وتحقيق تقدم ميداني بمنطقة الفرقة 22، في ظل الاشتباكات المستمرة وتدهور الأوضاع الإنسانية في عموم البلاد.

المصدر: الجزيرة نت