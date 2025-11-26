استمرار خروقات الاحتلال في غزة خلال اليوم الـ47 للهدنة واستشهاد مدنيين وسط تصعيد الغارات والقصف

دخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة يومه السابع والأربعين وسط استمرار الانتهاكات اليومية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تواصل تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي واستهداف منازل المدنيين وممتلكاتهم شمالًا وجنوبًا، خاصة في المناطق الواقعة خلف ما يُعرف بـ”الخط الأصفر”، ما أدى إلى مضاعفة معاناة سكان القطاع وتهديد حالة الاستقرار فيه.

وأفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد مواطن فلسطيني متأثرًا بجراحه إثر إصابته برصاص الاحتلال داخل الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس.

وأوضحت مصادر محلية أن الغارات والقصف المدفعي طالت مناطق شرقي بني سهيلا وشرقي مدينة خان يونس، بالتزامن مع عمليات نسف منازل فلسطينية، ما تسبب في أضرار واسعة بالممتلكات وتجدد الأزمة الإنسانية.

كما أطلقت قوات الاحتلال النار صوب مناطق جنوب شرقي خان يونس، واستهدفت المدفعية الإسرائيلية مناطق شرقي مدينة غزة، بينما شهدت مناطق شرقي جباليا شمال القطاع قصفًا مدفعيًا متواصلًا أجبر السكان على التزام منازلهم وعرقل أعمالهم اليومية.

وفي حي التفاح شرقي غزة، أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها على منازل فلسطينية قرب مفترق السنافور، فيما ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية من نوع “كواد كوبتر” قنابل على شرقي الحي ذاته، ما أسفر عن أضرار مادية وخسائر في الممتلكات.

وأظهرت بيانات ميدانية أن القصف والغارات الإسرائيلية شملت مدن وبلدات متعددة في القطاع، لتشكل نمطًا يوميًا من الانتهاكات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استقبلت مستشفيات القطاع أمس 17 شهيدًا و16 مصابًا نتيجة هذه الخروقات، مما يعكس تصاعد حجم الخطر على المدنيين.

ووفق تقارير رسمية، ارتكب الاحتلال أكثر من 500 خرق للهدنة منذ بدء تطبيقها في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عبر الاستهداف المباشر لمنازل المدنيين وتكرار أعمال القصف الجوي والمدفعي، إلى جانب إطلاق النار المستمر على المناطق السكنية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع وبقاء السكان تحت التهديد الدائم.

وفي ظل استمرار هذه الانتهاكات، يعاني قطاع غزة من حالة توتر دائمة، مع استمرار نقص الموارد والخدمات الأساسية وبقاء اتفاق وقف إطلاق النار هشًا ومهددًا بفعل الاعتداءات الإسرائيلية.

ميدانيًا، استشهد 5 فلسطينيين في مدينة رفح، وسادس في جنوب خان يونس بنيران الاحتلال الثلاثاء، فيما سلمت كتائب القسام وسرايا القدس جثة أسير إسرائيلي إلى طواقم الصليب الأحمر وسط القطاع، وتم نقلها إلى الجانب الإسرائيلي قبل إحالتها إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير لاستكمال إجراءات التشخيص.

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء بقتل 5 فلسطينيين في رفح، مدعيًا أنهم كانوا مسلحين و”خرجوا على ما يبدو من نفق شرقي المدينة”، وذلك في ظل استمرار الاستهداف الإسرائيلي لعناصر المقاومة المحاصرين داخل الأنفاق بالمنطقة.

المصدر: وكالة شهاب