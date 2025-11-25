خلافات المؤسسة العسكرية الصهيونية تتفاقم ونتنياهو قد يقيل كاتس

تصاعدت الازمة بين وزير الحرب الصهيوني ورئيس اركان الجيش خصوصا بعد ان انتقلت الى التصريحات العلنية.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية اليوم عن مقربين من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ان “الأزمة بين رئيس الأركان ووزير الدفاع بعيدة عن الحل”، ووصل الامر الى حد بحث نتنياهو إجراء تعديل وزاري يستبدل بموجبه وزير الحرب يسرائيل كاتس بوزير آخر بحسب ما ذكر اعلام العدو.



ويقود كاتس حملة ضد رئيس الاركان زامير، وتصاعدت الخلافات في الايام الاخيرة عندما اتهم زامير كاتس بإلحاق الضرر بجاهزية الجيش الإسرائيلي، بعد أن أمر الأخير بإعادة فحص تقرير أصدره الجيش عن التحقيقات الداخلية بشأن الإخفاقات التي أدت لشن حركة حماس هجومها في 7 أكتوبر 2023.

واتهم زامير كاتس في بيان أصدره الاثنين، بالإضرار بجاهزية الجيش من خلال قيامه بتجميد الترقيات والتعيينات العليا لمدة 30 يوماً، لحين الانتهاء من فحص التحقيقات.

وقال زامير إن التقرير الذي أعدَّه القائد السابق للقيادة الجنوبية في الجيش سامي ترجمان وضباط كبار سابقون آخرون بشأن 7 أكتوبر «كان مُعدًّا منذ البداية ليستخدمه رئيس الأركان، لفحص جودة التحقيقات وعمليات استخلاص الدروس المستفادة المتكاملة في الجيش الإسرائيلي، وليس للاستخدام السياسي».

وقال زامير: «إن مراجعة بديلة مدتها 30 يوماً من قِبل مراقب مؤسسة الدفاع، مع احترامي له، هي أمر غير مناسب».

وفيما يتعلق بقرار زامير بفصل ضباط وتوبيخ آخرين على إخفاقاتهم في 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي أمر كاتس فولانسكي بدراسته أيضاً، قال رئيس الأركان: «هذه إجراءات قيادية داخلية داخل الجيش الإسرائيلي لا تتطلب موافقة».

وكان كاتس وجَّه انتقادات لزامير على ترقية ضباط معينين واختيار عدم تعيين آخرين يبدو أنه لا يتفق معهم.

وقد حذَّر بعض المسؤولين العسكريين في جيش الاحتلال من أن كاتس يحاول تسييس الجيش من خلال السيطرة على التعيينات العليا.