    عربي وإقليمي

    زامير: الجيش الإسرائيلي سينهار ونحتاج لمزيد من الجنود فورا

    حذّر رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي إيال زامير مجددًا من انهيار منظومة الاحتياط في الجيش الصهيوني، وأكد أنه “يجب على الجيش الحصول على مزيد من الجنود فورًا”.

    كلام زامير جاء الأحد خلال مراجعة أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الصهيوني، وقال زامير: “أنا لا أتعامل مع عمليات سياسية أو تشريعية، أنا أتعامل مع قتال متعدد الساحات والانتصار على العدو. ومن أجل الاستمرار في فعل ذلك، يجب على الجيش الحصول على مزيد من الجنود بشكل فوري”.

    من جانبه، قال رئيس حزب “يشار” الصهيوني غادي آيزنكوت ردًا على ما دار في الجلسة: “المستوى السياسي الذي أوصلنا إلى 7 أكتوبر يتلقى إنذارًا آخر، للمرة الألف لا أعرف كم، من رئيس أركان حذر من إلحاق الضرر بالجيش والحاجة الملحة لمزيد من المقاتلين والجنود”، وتابع: “مرة أخرى يتهرب المستوى السياسي من المسؤولية ويفضل الاعتبارات السياسية على أمن الدولة”، وأضاف أن “حكومة لا تطالب بالتجنيد للجميع، في ساعة مصيرية لإسرائيل، هي حكومة لا تستحق الاستمرار يومًا إضافيًا في منصبها”.

    وأكد آيزنكوت: “في الانتخابات القادمة سنحقق النصر لائتلاف صهيوني رسمي يعمل على فرض التجنيد على الجميع، وإقامة لجنة تحقيق رسمية، وصياغة مفهوم للأمن القومي كما يقتضي القانون، لقد انتهت أيام دحرجة المسؤولية والتقصير”.

    المصدر: روسيا اليوم

