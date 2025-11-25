العقوبات الأمريكية تطال المواقف المعارضة لكيان الاحتلال

دعا عضو المحكمة الجنائية الدولية نيكولا غيو، المدرج على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب موقفه المناهض لكيان الاحتلال، الاتحاد الأوروبي إلى وضع آلية داخل القارة للحد من تأثير هذه العقوبات وجاء ذلك في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية، حيث سرد تأثير العقوبات الأمريكية على حياته اليومية.

وأوضح غيو أن آلية العقوبات الأمريكية أنشئت في الأصل للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، مشيرا إلى أن نحو 15 ألف شخص مدرجون حالياً على قائمة العقوبات الأمريكية بينهم 9 أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف أن وجود اسمه على القائمة يؤثر سلباً على مختلف جوانب حياته اليومية، إذ تحظر العقوبات على أي شخص أو مؤسسة أمريكية أو أي فرد أو شركة مرتبطة بها خارج الولايات المتحدة تقديم أي خدمة له وذكر أن حساباته لدى شركات مثل “أمازون ،وإير بي إن بي،” وباي بال أُغلقت كما تم تقييد جميع معاملاته البنكية بالدولار وأُلغي وصوله إلى أنظمة الدفع الأمريكية مثل أمريكان إكسبريس وفيزا وماستركارد.

وفيما يتعلق بدور الاتحاد الأوروبي قال غيو أن الاتحاد قادر على استخدام آلياته الوقائية للتخفيف من أثر العقوبات المفروضة على الأوروبيين من قبل دول أخرى بما في ذلك العقوبات الأمريكية.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت في 20 أغسطس/آب الماضي فرض عقوبات على عدد من القضاة وأعضاء مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية بمن فيهم غيو متهمة إياهم باتخاذ مواقف مناهضة لكيان الاحتلال وقد وصفت المحكمة الجنائية الدولية قرار الولايات المتحدة بأنه هجوم صريح على مؤسسة قضائية مستقلة.

المصدر: الأناضول