الاحتلال يمنع إصلاح خطّ ضخّ مياه حيوي في ريف القنيطرة

لليوم الثاني على التوالي، تواصل القوات الإسرائيلية، منع أهالي قرية الحميدية في ريف القنيطرة الشمالي من إجراء أعمال صيانة خط ضخ المياه الحيوي الذي يغذّي منطقتهم، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وأمس، كانت القوات الإسرائيلية قد منعت سكان القرية من إصلاح خط ضخّ المياه القريب من القاعدة العسكرية المستحدثة في محيط القرية.

وجاء هذا المنع بعد يوم واحد من توغلات إسرائيلية مزدوجة في محافظة القنيطرة، حيث شهدت المنطقة، أمس، تحركات عسكرية إسرائيلية مكثفة عبر الحدود، في خطوة تعتبر جزءاً من حملة منهجية تهدف إلى فرض واقع ميداني جديد في المناطق الحدودية، وتعطيل الخدمات الأساسية في المنطقة.

وتجدد القوات الإسرائيلية بشكل يومي عمليات التوغل في المناطق الحدودية السورية، مستغلة الوضع الأمني الراهن لتغيير الواقع الميداني في تلك المناطق الاستراتيجية ما يثير غضب الأهالي الذين يعانون من نقص الخدمات الأساسية في ظل الانتهاكات المتواصلة.

المصدر: موقع جريدة الأخبار