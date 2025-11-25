الذهب يقفز لأعلى مستوى أسبوعي بدعم توقعات خفض الفائدة الأمريكية

واصل الذهب تسجيل المكاسب اليوم الثلاثاء ليصل لأعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، بعدما أنعشت تعليقات تميل إلى التيسير النقدي من صناع للسياسات النقدية في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رهانات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4141.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني، بعدما زاد 1.8 بالمئة أمس الاثنين.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 1.1 بالمئة إلى 4139.10 دولار للأوقية.

وقال كيلفن وونغ كبير محللي السوق لدى أواندا “الذهب يتحرك وفقا لتوقعات خفض سعر الفائدة، وبما أن التوقعات ارتفعت (بسرعة)، فقد تسبب ذلك في انتعاش أسعار الذهب”.

المصدر: رويترز