وفاة 3 موظفين في حريق داخل معامل “هواتشيكن” والدعوة لتحقيق عاجل وتعزيز إجراءات السلامة

شهدت بلدة أنفه في قضاء الكورة كارثة إنسانية أليمة إثر الحريق الذي اندلع داخل معامل “هواتشيكن”، وأسفر عن وفاة ثلاثة موظفين كانوا يعملون في الموقع.

وبحسب المعلومات المؤكدة، فقد تم تحديد هوية الضحايا، وهم: محمد عاصي من منطقة جبل محسن في طرابلس، وزياد مطر من بلدة السويسة في عكار، وأنطونيو حواط من جبيل.

فرق الدفاع المدني أنهت منذ قليل عمليات البحث التي استمرت لساعات طويلة وسط ظروف شديدة الصعوبة بسبب كثافة الدخان وامتداد النيران، حيث تمكنت من انتشال جثتي زياد مطر وأنطونيو حواط، في حين أن جثة محمد عاصي عُثر عليها في وقت سابق.

وقد خلفت هذه الفاجعة موجة حزن عارمة بين أهالي المنطقة وزملاء الضحايا، وسط تصاعد الدعوات لفتح تحقيق يكشف ظروف وأسباب اندلاع الحريق، وتحديد المسؤوليات، وتعزيز إجراءات السلامة داخل المعامل بهدف حماية العمال ومنع تكرار مثل هذه المآسي مستقبلاً.

المصدر: موقع المنار