    تقارير مصورة

    “حزين البقاعية تحتفل بعيد الاستقلال بيومٍ للنظافة والعمل التطوّعي”

      حملة نظافة نظمتها بلدية حزين البقاعية بمناسبة عيد الاستقلال.

      تقرير: علي يزبك

      المصدر: موقع المنار

