الخارجية الصينية تؤكد: مبادئ العلاقات الصينية الروسية لا تستهدف أي طرف ثالث

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ أن العلاقات بين الصين وروسيا تقوم على أسس ثابتة من عدم التحالف العسكري وعدم الدخول في مواجهات وعدم استهداف أي طرف ثالث، مشددة على أن التعاون بين البلدين يهدف إلى دعم الاستقرار العالمي وليس الإضرار بأي جهة.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين في بكين، أوضحت ماو أن تطوير العلاقات الثنائية والتعاون العملي بين الصين وروسيا يتمان وفق مبادئ واضحة، وذلك في ردها على سؤال بشأن تصريحات الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، حول طبيعة التعاون بين بكين وموسكو.

وقالت المتحدثة: “الصين وروسيا تعملان على تعزيز علاقاتهما الثنائية وتطوير التعاون العملي بينهما، والمساهمة في تعزيز السلام والتنمية على الصعيد العالمي، ضمن مبادئ عدم التحالف وعدم المواجهة وعدم استهداف أي طرف ثالث”.

من جانب آخر أعلنت المتحدثة باسم الخارجية ماو نينغ، أن الظروف غير مهيأة بعد لعقد الجولة القادمة من اجتماعات القادة بين الصين وجمهورية كوريا واليابان.

المصدر: يونيوز