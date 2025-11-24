“المؤتمر الشعبي اللبناني”: العدوان على الضاحية يثبت عقم الضمانات الدولية



ندد “المؤتمر الشعبي اللبناني” بشدة في بيان، بالعدوان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية، مشيرا إلى أنه يقدم دليلا إضافيا على عقم ما يسمى الضمانات الدولية.

ورأى أن “رسائل هذا العدوان الوحشي على منطقة سكنية مكتظة، وما سبقها من غارات همجية على مناطق جنوبية وبقاعية في يوم استقلال لبنان، تتجاوز مسألة سلاح المقاومة، لتعلن بكل وضوح أن لا استقلال للبنان بالمفهوم الإسرائيلي، بل استسلام وخضوع ورضوخ للمشروع الصهيوني وأساسه تنفيذ الحلم الوهم بإنشاء ما يسمى إسرائيل الكبرى”.

وأكد البيان أن “العدو الصهيوني لم يفهم منذ اغتصابه أرض فلسطين وما لحقها من اجتياحات واحتلالات لأراضي لبنانية، أن الشعب اللبناني ومقاومته التاريخية والراسخة لهذا الكيان الغاصب، لن يستسلم أبداً لهذا العدو المتوحش مهما بلغت التضحيات، ولن يسلك مسار التطبيع معه مهما سال من دماء، وأن قوة الحق لا بد ستنتصر على منطق القوة الغاشمة، كما حصل مراراً في تاريخ الصراع بين لبنان والكيان الصهيوني، وأبرزها تحرير العام 2000”.

وإستنكر “المؤتمر الشعبي”بشدة تصريحات بعض الأطراف اللبنانية التي تحمّل الضحية مسؤولية العدوان على الضاحية، واصفاً إياها بأنها “خالية تماماً من الكرامة الشخصية والكرامة الوطنية”.

وتقدّم المؤتمر الشعبي بخالص عزائه وتبريكاته من “حزب الله” ومن عوائل الشهداء، على استشهاد القائد الجهادي أبو علي الطبطبائي ورفاقه الشهداء، سائلاً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام